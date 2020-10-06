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Песков рассказал о планах Путина в день рождения

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в свой день рождения проведет более десяти международных телефонных разговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Завтра, я могу вам так сказать, что у него первая половина дня — там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому добавьте внутренние дела текущие», — рассказал Песков.

По его словам, во второй половине дня Путин предположительно встретится с друзьями, родными и близкими, «как это традиционно бывает».

Главе государства в этом году исполняется 68 лет.

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В прошлом году президент в канун своего дня рождения побывал в сибирской тайге, где, по словам Пескова, наслаждался природой. Компанию ему тогда составил министр обороны Сергей Шойгу.

В свой день рождения в прошлом году Путин также подписал несколько указов, таким образом повысив зарплату себе, бывшему председателю правительства Дмитрию Медведеву и другим государственным лицам.

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