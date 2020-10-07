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Преследование Ивана Голунова ,  
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Адвокаты Голунова опровергли сообщения о следах амфетамина в его крови

Иван Голунов
Иван Голунов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Сообщения о следах амфетамина в крови журналиста Ивана Голунова — это «информационный вброс», заявил РБК его адвокат Олег Елисеев.

Их также опроверг другой адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале. Он назвал такие сообщения «враньем». «Следы амфетамина были обнаружены на лабораторном пробнике, а на пробнике с кровью Голунова амфетамина нет», — написал адвокат.

В качестве подтверждения своих слов он показал документ, в котором описаны результаты исследования анализов Голунова.

Ранее о том, что эксперты обнаружили следы амфетамина в крови Голунова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещенных веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы амфетамина», — сказал собеседник агентства.

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Игорь Ляховец (в центре)

Корреспондент издания Meduza Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотические вещества при личном обыске и в квартире. Журналист в свою очередь заявил, что наркотики ему подкинули. Преследование он связывал со своей профессиональной деятельностью.

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Позднее все обвинения с Голунова были сняты в связи с недоказанностью вины. В отношении пяти полицейских, участвовавших в задержании журналиста, было открыто уголовное дело.

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