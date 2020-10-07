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Общество ,  
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Путин заявил о вере в возможность изменить судьбу

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин верит в судьбу, но убежден, что на нее можно повлиять. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Есть различные теории, есть различные учения на этот счет. В судьбу верю, но я верю и в то, что мы можем на нее влиять», — сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос.

Президент объяснил, что судьбу может изменить уверенность человека в своих силах и в правоте того, что он делает.

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<p>Владимир Путин</p>

В марте на встрече с общественностью в Иваново Путин заявил, что любой человек, оказавшись на его месте, воспринял бы это «не как работу, а как судьбу». Тогда он отметил, что не устает от работы, а наоборот, получает удовольствие.

Путину 7 октября исполняется 68 лет. Как рассказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер в этот день будет работать: проведет более десятка международных телефонных разговоров, а также займется текущими внутренними делами. Во второй половине дня глава государства предположительно встретится с друзьями, родными и близкими, добавил Песков.

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