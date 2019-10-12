Додон подарил Путину на день рождения бочки с собственным вином

Додон подарил Путину на день рождения бочки с собственным вином

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину вино на день рождения. Об этом он сообщил ТАСС.

«Свое слово я сдержал, бочки с вином, которое я изготовил сам, мы доставили в Москву», — сказал он.

Додон добавил, что вручил Путину вино в Ашхабаде. Он отметил, что летает не на специальном борте, а обычным рейсом, поэтому привезти бочки в Туркмению было непросто.

В начале октября Додон рассказал, что планирует подарить президенту России бочку вина собственного изготовления. Он отметил, что намерен преподнести подарок на саммите глав стран СНГ. Он состоялся 11 октября в столице Туркмении.