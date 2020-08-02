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Депутат Рады Медведчук приехал на отдых в Крым

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук прибыл в Крым, где он намерен провести отпуск с семьей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря депутата Олега Бабанина.

Депутат въехал на полуостров через пункт пропуска «Армянск», уточнил Бабанин.

Ранее о визите Медведчука в Крым писали украинские СМИ. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник, его сопровождает его жена, телеведущая Оксана Марченко, также с ним водитель и двое охранников.

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Виктор Медведчук

Медведчук ранее уже отдыхал в Крыму после того, как в 2014 году полуостров вошел в состав России. В октябре 2018 года в эфире телеканала «ТВ-Центр» он рассказал, что находится в Крыму на отдыхе, а также посещал полуостров в 2017 году и намеревается приехать в следующем. При этом Медведчук подчеркнул, что на Украине это не является ни для кого секретом. Он также отмечал, что по украинскому законодательству Крым — это территория Украины, однако «де-факто это сегодня Россия».

Согласно декларации о доходах Медведчука за 2019 год, у него есть дом и земельный участок в Ялте.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего в 2014 году. В Киеве не признают территорию полуострова российской и считают Крым временно оккупированным.

Теги: Виктор Медведчук, Крым
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