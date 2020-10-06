Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкоголя

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Минфин России подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В соответствии с упрощенной процедурой, для получения и марок на алкогольную продукцию потребуется только подать заявление через ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции). Другие документы и декларации не требуются.

Как объяснили в Минфине, требование предоставлять ряд документов стало неактуальным после введения в 2018 году «помарочного» учета алкогольной продукции, который «позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции».

«Это значительно снизит административные и временные издержки для представителей отрасли», — оценили в пресс-службе нововведение.