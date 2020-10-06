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Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкоголя

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минфин России подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В соответствии с упрощенной процедурой, для получения и марок на алкогольную продукцию потребуется только подать заявление через ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции). Другие документы и декларации не требуются.

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Фото:Etienne Laurent / EPA / ТАСС

Как объяснили в Минфине, требование предоставлять ряд документов стало неактуальным после введения в 2018 году «помарочного» учета алкогольной продукции, который «позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции».

«Это значительно снизит административные и временные издержки для представителей отрасли», — оценили в пресс-службе нововведение.

Кроме того, новыми правилами предусмотрена унификация типа марок для импортного и отечественного алкоголя. Теперь для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки, а выдаваться они будут в одном ведомстве — Росалкогольрегулировании. Пока алкоголь, который ввозится в Россию, маркируется акцизной маркой, выдаваемой таможенными органами.

Также проект постановления предусматривает индексацию цены федеральной специальной марки, которая не пересматривалась с 2018 года. Предлагается установить цену одной марки в размере 1,89 руб. — на 20 копеек больше, чем установлено сейчас.

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