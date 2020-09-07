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Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Отсутствие четких разъяснений, как правильно трактовать нормы нового закона о виноделии, привело к отказу розницы продавать часть зарубежных вин и коньяков. С проблемами, в частности, столкнулся производитель армянского «Арарата»
Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС
Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года. Проблема — в трактовке его нормы, которая требует на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) указывать место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, говорят участники рынка.

«Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция», — сказал РБК Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, представляет крупнейшие торговые компании).

В группе Simple, одном из крупнейших поставщиков алкоголя, подтверждают проблему: в части маркировки закон не учитывает разницу в процессах производства, а торговые сети в целях соблюдения положений закона и исключения возможных штрафов вынуждены требовать, чтобы маркировка в части сорта, года и места урожая соответствовала законодательству.

Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России
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С продажей каких видов алкоголя проблемы

Проблемы с новым форматом этикеток затрагивают коньяки, а также некоторые виды шампанского и столовых вин. Коньяк — результат купажа дистиллятов различной выдержки, и технология предусматривает возможность изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда. Шампанское может предполагать смесь разных винтажей, и эта информация нередко держится производителем в секрете. В некоторых столовых винах смешаны виноматериалы из разных регионов. «Основные сложности связаны с винами, но и коньяки не стали исключением», — признает гендиректор Simple Максим Каширин.

Проблема с неоднозначной трактовкой нового российского закона в конце августа поднималась на совещании заместителей руководителей госорганов стран — членов Евразийского экономического союза. Вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил о проблемах армянских алкогольных производителей из-за вступления в силу российского закона — часть его положений стала препятствием к поставкам армянской продукции на российский рынок, следует из имеющихся у РБК материалов к повестке заседания. По информации Григоряна, с отказами в поставках продукции столкнулись производители плодовых вин и коньяков, в частности Ереванский коньячный завод — производитель коньяка «Арарат».

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Евразийская экономическая комиссия, сообщили в ее пресс-службе, «проводит анализ ситуации по данному вопросу». В компании Pernod Ricard, владельце Ереванского коньячного завода, отказались от комментариев. Согласно данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), за первое полугодие 2020 года из импортированных в России 16,8 млн л коньяка и бренди на поставки из Армении пришлось больше половины — 11 млн л.

Минфин в своем письме от 11 августа пояснял, что требования закона в части маркировки не распространяются на коньяки, так как они производятся не из винограда, а из продукта его переработки — коньячного дистиллята. Но, поскольку до настоящего времени орган власти, отвечающий за реализацию закона о виноделии, не определен правительством, любые комментарии и пояснения министерств и ведомств рассматриваются участниками рынка исключительно как субъективные мнения одного из органов власти, указывает Каширин.

В Минпромторге сообщили, что не получали каких-либо документов, связанных с отказами в приеме импортной алкогольной продукции. В Росалкогольрегулировании уточнили, что вопросы госполитики находятся в ведении Минфина. В Минфине и Минсельхозе не ответили на запросы РБК.

Отдельный закон для российской винодельческой отрасли был принят в декабре 2019 года. Он закрепил целый ряд положений, которые касаются господдержки отрасли, технологий производства, а также организационно-правовых форм предприятий. В ходе подготовки закона участники отрасли не раз указывали на некоторые его спорные положения и сложности в их исполнении. К примеру, из-за запрета на использование зарубежных виноматериалов компания «Игристые вина», один из крупнейших производителей шампанского в России, в августе остановила производство игристых вин.

Что говорят ретейлеры

«Магнит» работает с поставщиками в соответствии с действующим законодательством и не предъявляет требований сверх него. Мы не планируем снижать импорт алкогольной продукции, которая соответствует законодательству», — сообщил представитель сети. В «Ленте» воздержались от комментариев. В X5 Retail Group, «Ашане» и сети «Красное и Белое» не ответили на запросы РБК.

«С одной стороны, закон сырой и не учитывает многие нюансы производства и маркировки», — говорит источник РБК на рынке российской розницы, добавляя, что «штрафы для сетей уже есть сейчас». «Что же теперь производителю том «Капитала» выпускать к каждой бутылке, например, премиального игристого вина?» — иронизирует он.

Другой собеседник, представляющий одного из крупнейших российских ретейлеров, не исключает, что от части зарубежной продукции придется отказаться: «Проблема актуальна для всех производителей и всех напитков, изготовленных из винограда, где происходит купажирование виноматериалов или дистиллятов, приготовленных из разных сортов винограда или разных годов урожая. А если это происходит в течение 15 или 20 лет, то для производителя это практически нерешаемая задача».

В одной крупной розничной сети, по словам ее сотрудника, приняли решение оставлять на полке без новой маркировки только коньяки, вино без нее не принимают.

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство
Бизнес
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Что говорят поставщики алкоголя

Компании — производители крупнейших брендов внимательно следили за изменением российского законодательства в части новых правил маркировки, утверждает представитель Национального межпрофессионального бюро коньяков Франции Лорин Кот. По ее словам, сейчас производители вкладывают значительные средства «в адаптацию и изменение своих этикеток в скорейшие сроки». Глава поставщика алкоголя Simple сообщил, что на текущий момент компания нашла выход: «В ходе переговоров с торговыми сетями нам, как и многим другим поставщикам, удалось договориться о приемке продукции с дополнительной маркировкой в виде отдельных стикеров с информацией, требуемой законом».

Представители крупнейших мировых винных и коньячных производств — LVMH (Hennessy, Moet & Chandon, Veuve Clicquot и др.), Remy Cointreau (Remy Martin и др.), Beam Suntory (Courvoisier и др.) — не ответили на вопросы РБК.

Зарубежные производители могут выполнить новые требования российского законодательства, уверен президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. «Конечно, это дополнительная работа, но закон есть закон, напишите три года урожая и четыре сорта винограда, если необходимо, — призывает Попович. — Во всяком случае это не будет наводить на мысли, не купил ли случайно производитель дистиллят в Испании и Иране, а на этикетке заявляет другое место происхождения». В Союзе виноградарей и виноделов России считают, что трактовкой нового закона должны заниматься не розничные сети, как сейчас, — вся ответственность должна лежать на производителе.

Автор: Анна Левинская
Теги: вино, коньяк, ЕЭК, LVMH, «Магнит», АКОРТ
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