Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

С продажей каких видов алкоголя проблемы

Проблемы с новым форматом этикеток затрагивают коньяки, а также некоторые виды шампанского и столовых вин. Коньяк — результат купажа дистиллятов различной выдержки, и технология предусматривает возможность изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда. Шампанское может предполагать смесь разных винтажей, и эта информация нередко держится производителем в секрете. В некоторых столовых винах смешаны виноматериалы из разных регионов. «Основные сложности связаны с винами, но и коньяки не стали исключением», — признает гендиректор Simple Максим Каширин.

Проблема с неоднозначной трактовкой нового российского закона в конце августа поднималась на совещании заместителей руководителей госорганов стран — членов Евразийского экономического союза. Вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил о проблемах армянских алкогольных производителей из-за вступления в силу российского закона — часть его положений стала препятствием к поставкам армянской продукции на российский рынок, следует из имеющихся у РБК материалов к повестке заседания. По информации Григоряна, с отказами в поставках продукции столкнулись производители плодовых вин и коньяков, в частности Ереванский коньячный завод — производитель коньяка «Арарат».

Евразийская экономическая комиссия, сообщили в ее пресс-службе, «проводит анализ ситуации по данному вопросу». В компании Pernod Ricard, владельце Ереванского коньячного завода, отказались от комментариев. Согласно данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), за первое полугодие 2020 года из импортированных в России 16,8 млн л коньяка и бренди на поставки из Армении пришлось больше половины — 11 млн л.

Минфин в своем письме от 11 августа пояснял, что требования закона в части маркировки не распространяются на коньяки, так как они производятся не из винограда, а из продукта его переработки — коньячного дистиллята. Но, поскольку до настоящего времени орган власти, отвечающий за реализацию закона о виноделии, не определен правительством, любые комментарии и пояснения министерств и ведомств рассматриваются участниками рынка исключительно как субъективные мнения одного из органов власти, указывает Каширин.

В Минпромторге сообщили, что не получали каких-либо документов, связанных с отказами в приеме импортной алкогольной продукции. В Росалкогольрегулировании уточнили, что вопросы госполитики находятся в ведении Минфина. В Минфине и Минсельхозе не ответили на запросы РБК.

Отдельный закон для российской винодельческой отрасли был принят в декабре 2019 года. Он закрепил целый ряд положений, которые касаются господдержки отрасли, технологий производства, а также организационно-правовых форм предприятий. В ходе подготовки закона участники отрасли не раз указывали на некоторые его спорные положения и сложности в их исполнении. К примеру, из-за запрета на использование зарубежных виноматериалов компания «Игристые вина», один из крупнейших производителей шампанского в России, в августе остановила производство игристых вин.

Что говорят ретейлеры

«Магнит» работает с поставщиками в соответствии с действующим законодательством и не предъявляет требований сверх него. Мы не планируем снижать импорт алкогольной продукции, которая соответствует законодательству», — сообщил представитель сети. В «Ленте» воздержались от комментариев. В X5 Retail Group, «Ашане» и сети «Красное и Белое» не ответили на запросы РБК.

«С одной стороны, закон сырой и не учитывает многие нюансы производства и маркировки», — говорит источник РБК на рынке российской розницы, добавляя, что «штрафы для сетей уже есть сейчас». «Что же теперь производителю том «Капитала» выпускать к каждой бутылке, например, премиального игристого вина?» — иронизирует он.

Другой собеседник, представляющий одного из крупнейших российских ретейлеров, не исключает, что от части зарубежной продукции придется отказаться: «Проблема актуальна для всех производителей и всех напитков, изготовленных из винограда, где происходит купажирование виноматериалов или дистиллятов, приготовленных из разных сортов винограда или разных годов урожая. А если это происходит в течение 15 или 20 лет, то для производителя это практически нерешаемая задача».

В одной крупной розничной сети, по словам ее сотрудника, приняли решение оставлять на полке без новой маркировки только коньяки, вино без нее не принимают.

Что говорят поставщики алкоголя

Компании — производители крупнейших брендов внимательно следили за изменением российского законодательства в части новых правил маркировки, утверждает представитель Национального межпрофессионального бюро коньяков Франции Лорин Кот. По ее словам, сейчас производители вкладывают значительные средства «в адаптацию и изменение своих этикеток в скорейшие сроки». Глава поставщика алкоголя Simple сообщил, что на текущий момент компания нашла выход: «В ходе переговоров с торговыми сетями нам, как и многим другим поставщикам, удалось договориться о приемке продукции с дополнительной маркировкой в виде отдельных стикеров с информацией, требуемой законом».

Представители крупнейших мировых винных и коньячных производств — LVMH (Hennessy, Moet & Chandon, Veuve Clicquot и др.), Remy Cointreau (Remy Martin и др.), Beam Suntory (Courvoisier и др.) — не ответили на вопросы РБК.

Зарубежные производители могут выполнить новые требования российского законодательства, уверен президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. «Конечно, это дополнительная работа, но закон есть закон, напишите три года урожая и четыре сорта винограда, если необходимо, — призывает Попович. — Во всяком случае это не будет наводить на мысли, не купил ли случайно производитель дистиллят в Испании и Иране, а на этикетке заявляет другое место происхождения». В Союзе виноградарей и виноделов России считают, что трактовкой нового закона должны заниматься не розничные сети, как сейчас, — вся ответственность должна лежать на производителе.