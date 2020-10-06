Вирусологи оценили вероятность наличия врожденной защиты от COVID-19

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Люди имеют различную чувствительность к инфекциям, в том числе к COVID-19, рассказал РБК вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Так он прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что люди с определенными мутациями в гене, кодирующем белок ACE2, не могут заразиться коронавирусом.

«Чувствительность людей к вирусам, в том числе и к COVID-19, неодинакова. Ген, затрагивающий белок ACE2, может быть фактором для чувствительности», — сказал он.

Ученый отметил, что гены влияют на течение болезни. «Если гены влияют на проникновение и размножение вируса, то течение инфекции, патологические изменения будет сильно от них зависеть», — указал Альтштейн.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с РБК объяснил, что вирус «сам ничего не делает»: он имеет «некий антирецептор», который в случае совпадения с рецептором клетки «может за него зацепиться».

«Все остальное делает сама клетка. Поэтому если есть какие-нибудь мутации, которые повреждают рецептор клетки, вирус к такому человеку проникнуть не может», — пояснил Чепурнов. Всегда есть люди, не поддающиеся вирусам, однако их процент небольшой, добавил он.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в свою очередь, сказала РБК, что информация о врожденной защите людей с определенными генными мутациями от COVID-19 «только предположительная вещь». «У вируса довольно много путей проникновения, поэтому одна маленькая мутация, тем более на небольшом количестве случаев подтвержденная, ни о чем не говорит. Мало информации у нас пока, она должна накапливаться. Ее некогда даже анализировать: слишком мало времени прошло и слишком горячая пора», — отметила Попович.

По словам врача-инфекциониста Валерия Безносенко, пациенты даже из одной группы риска, например, пожилые или люди с хроническими заболеваниями, переносят коронавирус по-разному.

«Наверное, есть какая-то генетическая составляющая, генетическая предрасположенность, которая определяет тот или иной вариант течения болезни. Это версия, которая требует изучения и уточнения», — считает Безносенко.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев, в свою очередь, отметил, что даже если определенные гены защищают от коронавирусной инфекции, это не скажется на общей заболеваемости. «Ну и сколько таких людей в популяции? Один на миллион, они погоду не сделают», — сказал врач. Он также призвал соблюдать меры предосторожности.

Мутации в гене, кодирующем белок ACE2, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить вирусу путь, объясняли в Роспотребнадзоре со ссылкой на ученых. Выявление мутаций позволит определить тех, кто наиболее подвержен риску тяжелого течения COVID-19, и тех, кто защищен от вируса, считают в ведомстве.