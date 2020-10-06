Небензя назвал «позором» блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе

Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что западные страны бояться «неугодной правды» и поэтому заблокировали выступление в Совете экс-главы ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Жозе Бустани. Он собирался зачитать свой доклад на заседании, посвященном ликвидации химического оружия в Сирии. Текст выступления Небензя опубликован на сайте российского представительства.

«Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину «злодеяний сирийского режима» и непогрешимости ОЗХО. <...> То, что сегодня произошло, — это стыд и позор», — сообщил Небензя.

Он указал, что это первый подобный случай в истории Совбеза.

Бустани пригласила в качестве докладчика Россия, которая сейчас председательствует в Совете. Его выступление заблокировали шесть стран: Бельгия, Великобритания, Германия, США, Франция и Эстония. На повестке заседания стояло исполнение решений Совбеза и ОЗХО по Сирии от 2013 года. Бустани перестал возглавлять ОЗХО в 2002 году, поэтому, по мнению западных стран, недостаточно осведомлен в вопросе.