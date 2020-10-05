Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию республики
Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Дагестана Сергею Меликову продолжить работу по декриминализации региона. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Нужно продолжить работу по декриминализации республики. [Экс-глава региона] Владимир Абдуалиевич [Васильев] сделал немало по этому направлению, он сам об этом сказал. Но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что Меликов знает Кавказ «не понаслышке», поскольку уделял теме много внимания на предыдущем месте работы в качестве заместителя командующего войсками Национальной гвардии.
Путин назначил Меликова 5 октября, сразу после того, как принял отставку Васильева. В указе говорится, что он решил покинуть должность по собственному желанию.