Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию республики

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Дагестана Сергею Меликову продолжить работу по декриминализации региона. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Нужно продолжить работу по декриминализации республики. [Экс-глава региона] Владимир Абдуалиевич [Васильев] сделал немало по этому направлению, он сам об этом сказал. Но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Меликов знает Кавказ «не понаслышке», поскольку уделял теме много внимания на предыдущем месте работы в качестве заместителя командующего войсками Национальной гвардии.

Путин назначил Меликова 5 октября, сразу после того, как принял отставку Васильева. В указе говорится, что он решил покинуть должность по собственному желанию.