Владимир Васильев ушел в отставку по собственному желанию. РБК в сентябре писал о его возможной отставке, а причиной мог стать возраст Васильева (ему 71 год) и проблемы со здоровьем

Владимир Васильев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева, следует из указа, размещенного на сайте Кремля.

О том, что Васильев может уйти в отставку по собственному желанию в конце сентября писал РБК. Источники издания, близкие к руководству региона, сообщали, что причиной ухода мог стать возраст Васильева, которому в августе исполнился 71 год, а также проблемы со здоровьем.

В документе говорится, что Васильев подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Тем же указом врио главы Дагестана был назначен Сергей Меликов.

Отдельным указом президент назначил Васильева своим советником.

Васильев был назначен врио главы республики 3 октября 2017 года, в сентябре 2018-го Госсовет Дагестана официально утвердил его в должности руководителя региона. До назначения он возглавлял фракцию «Единой России» в Госдуме и после его назначения в регион в партии прошли перестановки. В частности, лидерство во фракции перешло к секретарю генсовета «Единой России» Сергею Неверову, а на его место пришел губернатор Псковской области Андрей Турчак.