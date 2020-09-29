В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти в отставку до думских выборов 2021 года. Претензий со стороны Кремля к нему нет, причина — в возрасте Васильева и проблемах со здоровьем, утверждают источники РБК

Владимир Васильев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Почему может уйти Васильев

Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю. К Васильеву нет претензий со стороны администрации президента, причина — в возрасте главы республики (в августе ему исполнился 71 год) и определенных проблемах со здоровьем, сказали оба собеседника РБК.

По их словам, Васильев и сам хотел бы покинуть свой пост. В Кремле рассматривается возможность замены главы Дагестана до думских выборов 2021 года, с тем чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового человека, уточнил один из источников РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу главы республики.

Владимир Васильев был назначен врио главы республики в октябре 2017 года, а через год, в сентябре 2018-го, его официально утвердил Госсовет Дагестана. Прежде Васильев был лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме, его перемещение в регион позволило провести крупные кадровые перестановки в партии власти: близкий к спикеру Госдумы Вячеславу Володину секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов стал руководителем фракции, на партийном посту его сменил губернатор Псковской области Андрей Турчак.