Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 78,67 (+1,85) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 91,48 (+1,82) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Совбез Армении обсудил «соразмерный удар» по силам Азербайджана Политика, 07:40 Адвокат Абызова ответил прокуратуре о 70 эстонских компаниях Общество, 07:30 «Тампа-Бэй» с четырьмя россиянами в составе завоевал Кубок Стэнли Спорт, 07:22 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 07:15 В Кремле обсудили отставку главы Дагестана Политика, 07:00 Генсек ООН назвал «ошеломляющей» отметку в 1 млн погибших от коронавируса Общество, 06:37 Власти отказались отменить штрафы за невозврат валютной выручки Экономика, 06:01 Топ-5 российских вузов для поступления по версии директора школы «Летово» РБК и Сбербанк, 06:00 На Сахалине учительница пришла на урок второго класса с топором Общество, 05:52 Французский сенатор назвал условие для приезда Макрона в Россию Политика, 05:30 Две трети россиян не увидели помощи от государства на самоизоляции Общество, 05:00 Эксперт оценил возможные сроки нового пика пандемии коронавируса в России Общество, 04:53 Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 04:44 В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90% Общество, 04:19
Отставки губернаторов ,  
0 

В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти в отставку до думских выборов 2021 года. Претензий со стороны Кремля к нему нет, причина — в возрасте Васильева и проблемах со здоровьем, утверждают источники РБК
Владимир Васильев
Владимир Васильев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Почему может уйти Васильев

Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю. К Васильеву нет претензий со стороны администрации президента, причина — в возрасте главы республики (в августе ему исполнился 71 год) и определенных проблемах со здоровьем, сказали оба собеседника РБК.

По их словам, Васильев и сам хотел бы покинуть свой пост. В Кремле рассматривается возможность замены главы Дагестана до думских выборов 2021 года, с тем чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового человека, уточнил один из источников РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу главы республики.

Владимир Васильев был назначен врио главы республики в октябре 2017 года, а через год, в сентябре 2018-го, его официально утвердил Госсовет Дагестана. Прежде Васильев был лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме, его перемещение в регион позволило провести крупные кадровые перестановки в партии власти: близкий к спикеру Госдумы Вячеславу Володину секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов стал руководителем фракции, на партийном посту его сменил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Кто может прийти на смену

Один из кандидатов на смену Васильеву — сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов, сказали два источника, близких к руководству Дагестана, и собеседник, близкий к Кремлю. В 2017 году он уже рассматривался на пост главы республики, но отказался от этой должности, сообщали тогда источники РБК. В тот момент Меликов занимал пост заместителя директора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В качестве аргументов в пользу Меликова источники РБК называли тот факт, что он силовик, хорошо знает регион, равноудален от местных кланов и по национальности лезгин (одна из коренных народностей республики).

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Васильев изначально рассматривался как временная фигура в Дагестане, которая должна была произвести зачистку местных элит, как символ федерального присутствия в регионе, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Васильев не является представителем ни одного из системообразующих народов Дагестана, отмечает он. «Но, когда его назначали, он уже был в возрасте, что уважают на Кавказе, и силовик, что также уважают», — добавляет Иванов.

Однако пребывание Васильева на Кавказе явно затянулось, хотя кадровые перестановки, которые он должен был произвести, закончены, новые люди в правительство региона назначены, и сейчас в Дагестане был бы востребован другой руководитель — не «чистильщик», а хозяйственник, полагает эксперт.

Замена главы региона в преддверии думских выборов «точно не повредит», полагает Иванов: «Смена руководителя дает оздоравливающий эффект для системы — обнуляются какие-то конфликты, появляются новые надежды».

«Назначение Васильева изначально было временным и ситуативным. Центру требовалась внешняя для региона фигура, чтобы спокойно провести зачистку части коррумпированных местных элит. И эта задача давно решена», — соглашается политолог Ростислав Туровский. Васильев, по его мнению, мог быть только модератором происходящих процессов, но не активным игроком, да и не стремился к тому, чтобы стать новым дагестанским правителем.

Если судить с точки зрения перспективы думских выборов, то замена главы республики принципиально на ситуацию не повлияет, поскольку результат кампании определяется появлением коалиции дагестанских элит, заинтересованных в победах в округах и в продвижении по списку «Единой России», говорит Туровский. «В любом случае дагестанской политикой управляет не один только глава региона. Решения по Дагестану и по кандидатам в депутаты принимаются в центре, учитывая множество кланов и наличие у них собственных федеральных связей», — резюмирует эксперт.

Авторы
Наталья Галимова, Евгения Кузнецова
Владимир Васильев Сергей Меликов Дагестан
Материалы по теме
Генерал против кланов: зачем лидер думских единороссов возглавил Дагестан
Политика
Стала известна схема Кремля по замене руководства Дагестана и единороссов
Политика
Замглавы Росгвардии стал основным кандидатом на пост главы Дагестана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter