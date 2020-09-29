В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Кто может прийти на смену
Один из кандидатов на смену Васильеву — сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов, сказали два источника, близких к руководству Дагестана, и собеседник, близкий к Кремлю. В 2017 году он уже рассматривался на пост главы республики, но отказался от этой должности, сообщали тогда источники РБК. В тот момент Меликов занимал пост заместителя директора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В качестве аргументов в пользу Меликова источники РБК называли тот факт, что он силовик, хорошо знает регион, равноудален от местных кланов и по национальности лезгин (одна из коренных народностей республики).
Васильев изначально рассматривался как временная фигура в Дагестане, которая должна была произвести зачистку местных элит, как символ федерального присутствия в регионе, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Васильев не является представителем ни одного из системообразующих народов Дагестана, отмечает он. «Но, когда его назначали, он уже был в возрасте, что уважают на Кавказе, и силовик, что также уважают», — добавляет Иванов.
Однако пребывание Васильева на Кавказе явно затянулось, хотя кадровые перестановки, которые он должен был произвести, закончены, новые люди в правительство региона назначены, и сейчас в Дагестане был бы востребован другой руководитель — не «чистильщик», а хозяйственник, полагает эксперт.
Замена главы региона в преддверии думских выборов «точно не повредит», полагает Иванов: «Смена руководителя дает оздоравливающий эффект для системы — обнуляются какие-то конфликты, появляются новые надежды».
«Назначение Васильева изначально было временным и ситуативным. Центру требовалась внешняя для региона фигура, чтобы спокойно провести зачистку части коррумпированных местных элит. И эта задача давно решена», — соглашается политолог Ростислав Туровский. Васильев, по его мнению, мог быть только модератором происходящих процессов, но не активным игроком, да и не стремился к тому, чтобы стать новым дагестанским правителем.
Если судить с точки зрения перспективы думских выборов, то замена главы республики принципиально на ситуацию не повлияет, поскольку результат кампании определяется появлением коалиции дагестанских элит, заинтересованных в победах в округах и в продвижении по списку «Единой России», говорит Туровский. «В любом случае дагестанской политикой управляет не один только глава региона. Решения по Дагестану и по кандидатам в депутаты принимаются в центре, учитывая множество кланов и наличие у них собственных федеральных связей», — резюмирует эксперт.
Авторы
Наталья Галимова, Евгения Кузнецова