Сын Фургала ответил на сообщения о своем задержании

В ОНК сообщили, что он провел весь день в СК. Подробности сын экс-главы края рассказывать не стал

Антон Фургал (Фото: anton_furgal / Instagram)

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон на вопрос о своем задержании заявил РБК, что с ним «все нормально, все хорошо».

В свою очередь ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников в своем Telegram-канале сообщил, что Фургал вышел с ним на связь и сказал, что был в Следственном комитете. «Подробности расскажет сам, если сочтет нужным», — написал он.

В пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю РБК сообщили, что не владеют информацией о задержании сына бывшего губернатора Хабаровского края.

Ранее информацию о возможном задержании Антона Фургала распространил депутат Хабаровской городской думы Александр Каян в своем Telegram-канале. По его словам, ему утром в понедельник переслали аудиосообщение сына бывшего губернатора со словами «Меня взяли», после чего сын экс-губернатора перестал выходить на связь. Изданию «Амур медиа» Каян заявил, что подробности ему неизвестны.

Сергея Фургала задержали на пути на работу 9 июля. По данным Следственного комитета, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. Фургал называет свое дело политическим. 20 июля президент России Владимир Путин снял Фургала с должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева.



С момента задержания Фургала в Хабаровске проходят акции протеста, участники которых требуют освободить экс-губернатора. Фургал призвал суд прислушаться к митингующим в Хабаровске. «Люди продолжают выходить на многотысячные акции. Считаю, что их мнение нужно уважать», — заявил Фургал на заседании Басманного суда. 3 сентября суд продлил арест экс-губернатора до 9 декабря.

29-летний Антон Фургал — старший сын бывшего губернатора. Он является членом ЛДПР, баллотировался в городскую думу Хабаровска, однако депутатом так и не стал. После задержания отца Фургал-младший неоднократно выступал в его защиту в социальных сетях.