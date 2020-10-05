Директоры московских школ оценили готовность к переходу на удаленку

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Московская школа № 548 выработала необходимые навыки в случае перехода на дистанционное образование. Об этом РБК рассказал директор учебного заведения Ефим Рачевский.

«Сейчас не могу сказать, что враг нам не страшен, это только идиоты не боятся врага, но, во-первых, мы обрели необходимые навыки», — сказал он.

Рачевский указал, что в столице уже третий год работает Московская электронная школа (МЭШ). «Мы обрели навыки дистанционного обучения», — пояснил он, добавив, что МЭШ работает с программой для совместного доступа Microsoft Teams.

«Конечно, грустно расставаться. Дети очень хотели и хотят в школу. Но очень надеюсь, что расставаться нам не придется», — отметил Рачевский.

Директор московской школы № 109 Евгений Ямбург рассказал РБК, что решение о переходе в удаленный формат обучения принимают регионы. «То, что выразило министерство, — это всего лишь рекомендация и протокол о намерениях. Решение, продлевать удаленку или нет, принадлежит регионам. Для нас нормативным является указание мэрии Москвы и департамента образования Москвы», — отметил он.