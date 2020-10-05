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Директоры московских школ оценили готовность к переходу на удаленку

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Московская школа № 548 выработала необходимые навыки в случае перехода на дистанционное образование. Об этом РБК рассказал директор учебного заведения Ефим Рачевский.

«Сейчас не могу сказать, что враг нам не страшен, это только идиоты не боятся врага, но, во-первых, мы обрели необходимые навыки», — сказал он.

Рачевский указал, что в столице уже третий год работает Московская электронная школа (МЭШ). «Мы обрели навыки дистанционного обучения», — пояснил он, добавив, что МЭШ работает с программой для совместного доступа Microsoft Teams.

«Конечно, грустно расставаться. Дети очень хотели и хотят в школу. Но очень надеюсь, что расставаться нам не придется», — отметил Рачевский.

Директор московской школы № 109 Евгений Ямбург рассказал РБК, что решение о переходе в удаленный формат обучения принимают регионы. «То, что выразило министерство, — это всего лишь рекомендация и протокол о намерениях. Решение, продлевать удаленку или нет, принадлежит регионам. Для нас нормативным является указание мэрии Москвы и департамента образования Москвы», — отметил он.

Ямбург добавил, что школа не имеет прямого отношения к министерству. Он также считает, что в каждом регионе нужно действовать по обстановке. «Например, в Москве каникулы — две недели, в Подмосковье — неделя, в Екатеринбурге вообще не объявляли каникулы. В этой ситуации нормальное поведение родителей — позвонить в школу, спросить, как на самом деле. На сайте мы выкладываем эту информацию», — отметил директор школы.

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Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что школы Москвы, Ульяновской области и Сахалина в скором времени перейдут на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, отметив, что решение принимают власти регионов.

Однако через несколько минут после этого в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что школы в российских регионах не собираются пока переходить на дистанционный формат обучения.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что каникулы в школах пройдут с 5 по 18 октября. Власти Подмосковья разрешили школам досрочно уходить на каникулы в случае необходимости.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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