Кремль не получал данных о прибывшем в Ереван борте авиаотряда «Россия»

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил России об обязательствах, предусмотренных в договоренности между двумя странами. Он рассказал, что в армянском Гюмри находится военная база России № 102, у стран также есть общая система ПВО. Согласно договору о функционировании базы, внешняя угроза для Армении будет восприниматься как внешняя угроза для России, отметил премьер.
Накануне Песков сообщил, что Россия может ввести миротворцев в Нагорный Карабах, если получит согласие со стороны Азербайджана и Армении. Пашинян на уточнение журналиста Al Jazeera, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, ответил, что такие вопросы могут быть подняты в рамках Минской группы ОБСЕ.
Вооруженные столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики продолжаются с 27 сентября. В Армении, Азербайджане и НКР объявлены военные положения и мобилизация. В боях применяется артиллерия, танки, авиация.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.