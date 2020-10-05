Кремль не получал данных о прибывшем в Ереван борте авиаотряда «Россия»

Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / AP)

В Кремле не располагают данными о том, что самолет Специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц государства, приземлился в Ереване. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не располагаю такой информацией», — отметил представитель Кремля, отвечая на просьбу уточнить, кто и зачем отправился в Ереван на самолете СЛО.

Сообщения о прибытии российского самолета Ил-96-300, входящего в состав СЛО «Россия», в столицу Армении ранее появились в социальных сетях со ссылкой на данные мониторингового сервиса Flightradar.

В соответствии с информацией портала самолет с бортовым номером RA-96019 вылетел из Москвы 5 октября в 09:14 и приземлился в Ереване через 2 часа 40 минут.

СЛО «Россия» обеспечивает перевозку первых лиц страны и высокопоставленных представителей российских спецслужб и ВС России и подчиняется управлению делами президента.