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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль не получал данных о прибывшем в Ереван борте авиаотряда «Россия»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / AP)

В Кремле не располагают данными о том, что самолет Специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц государства, приземлился в Ереване. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не располагаю такой информацией», — отметил представитель Кремля, отвечая на просьбу уточнить, кто и зачем отправился в Ереван на самолете СЛО.

Сообщения о прибытии российского самолета Ил-96-300, входящего в состав СЛО «Россия», в столицу Армении ранее появились в социальных сетях со ссылкой на данные мониторингового сервиса Flightradar.

В соответствии с информацией портала самолет с бортовым номером RA-96019 вылетел из Москвы 5 октября в 09:14 и приземлился в Ереване через 2 часа 40 минут.

СЛО «Россия» обеспечивает перевозку первых лиц страны и высокопоставленных представителей российских спецслужб и ВС России и подчиняется управлению делами президента.

Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж
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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил России об обязательствах, предусмотренных в договоренности между двумя странами. Он рассказал, что в армянском Гюмри находится военная база России № 102, у стран также есть общая система ПВО. Согласно договору о функционировании базы, внешняя угроза для Армении будет восприниматься как внешняя угроза для России, отметил премьер.

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Накануне Песков сообщил, что Россия может ввести миротворцев в Нагорный Карабах, если получит согласие со стороны Азербайджана и Армении. Пашинян на уточнение журналиста Al Jazeera, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, ответил, что такие вопросы могут быть подняты в рамках Минской группы ОБСЕ.

Вооруженные столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики продолжаются с 27 сентября. В Армении, Азербайджане и НКР объявлены военные положения и мобилизация. В боях применяется артиллерия, танки, авиация.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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