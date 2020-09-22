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Эксперт назвала лучшее время для просьб о повышении зарплаты

В конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимают бюджет на следующий год, поэтому вопрос об увеличении зарплаты лучше всего поднимать заранее, осенью. Об этом заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в интервью радио Sputnik.

«Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идет формирование бюджета», — отметила Долякова.

Она добавила, что просьбу о повышении зарплаты необходимо правильно обосновать. Так, работодатель может повысить заработную плату, если сотрудник будет готов взять больший объем работы.

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Фото:Andrew Burton / Getty Images

По словам эксперта, не стоит шантажировать работодателя, рассказывая о предложениях от других компаний. В таких случаях руководитель может пойти навстречу сотруднику, чтобы удержать его. Однако после этого могут возникнуть проблемы. «Работодатель уже будет в голове понимать, что это нелояльный сотрудник, будет искать ему замену», — отметила Долякова.

Ранее опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что у 58% россиян снизилась заработная плата во время действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Из них 81% опрошенных заявил, что продолжает работать по сниженной ставке, только у 18% она вернулась на прошлый уровень, а выросла у 1%. При этом у 39% от всех опрошенных зарплата в этот период не изменилась, а у 3% даже выросла.

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