Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
WSJ узнала о сокрытии Трампом результатов первого теста на коронавирус Политика, 03:03 Чем занять школьников в «собянинские каникулы» — советы психологов Общество, 03:00 Заболевший COVID Трамп на время покинул больницу и показался на публике Политика, 02:45 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн Общество, 02:17 Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами Финансы, 02:11 В Минске назвали ожидаемый срок получения транша кредита от Москвы Экономика, 01:58 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 01:55 Алиев не согласился с отсутствием военного решения конфликта в Карабахе Политика, 01:12 Пентхаус с видом на Кремль и зеленые террасы: жилой комплекс в центре РБК и Titul, 00:53 Правозащитники сообщили о задержании более 200 протестующих в Белоруссии Политика, 00:51 «Ливерпуль» уступил «Астон Вилле» со счетом 2:7 в матче чемпионата Англии Спорт, 00:13 СКР возбудил дело против банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР Общество, 00:11 В Сети появились кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане Политика, 00:10 Правительство поможет Уралвагонзаводу реструктурировать долг перед ВТБ Финансы, 00:00
Финансы ,  
0 

Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами

Наиболее высокий уровень заработной платы среди городов России наблюдается в Москве, Южно-Сахалинске и Салехарде. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Согласно данным экспертов, средняя чистая зарплата в столице составляет 103,1 тыс. руб., а в Южно-Сахалинске и Салехарде — 94,9 тыс. руб.

Четвертую строчку рейтинга занял Сургут, где средняя зарплата составляет 77 тыс. руб. За ним следует Ханты-Мансийск с показателем 75,4 тыс. руб.

Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг приходится на город Шахты (Ростовская область) — 1,43, где средняя зарплата составила 28,5 тыс. руб.

Как показало исследование, в этом городе средней зарплаты хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Также невысокая покупательная способность средних зарплат наблюдается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65).

Наименьшие показатели по уровню зарплат наблюдаются в городах Северо-Кавказских республик. Во многом этом объясняется слабостью экономик этих республик в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

В Санкт-Петербурге соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составило 2,92, что соответствует восьмому месту в рейтинге. Исследование показало, что цены в северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве.

Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора в Красноярске составляет (2,55), в Екатеринбурге (2,47), в Уфе (2,42), а в Казани (2,37). Среди отстающих крупнейших городов: Самара и Волгоград с соотношением 2,12 и 2,02 соответственно. Омск и Челябинск расположились 41 и 35 местах по соотношению зарплат и стандартного набора. По заработной плате эти города заняли 55 и 50 места.

Самая низкая стоимость стандартного набора товаров и услуг оказалась в Саранске, а самая высокая — в Петропавловске-Камчатском.

В своем исследовании эксперты опирались на соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России
Общество
Фото:Global Look Press

яне назвали размер необходимой для нормальной жизни зарплаты. Согласно результатам исследования онлайн-платформы Webbankir, большинству (31,2%) россиян достаточно зарабатывать для нормальной жизни от 50 до 70 тыс. руб. в месяц.

Для 25% респондентов важно иметь сумму в 70–100 тыс. руб., чуть меньше четверти россиян (22,6%) ответили, что им достаточно 35–50 тыс. руб. в месяц. Еще 5,4% работающих людей заявили, что их устроили бы 20–35 тыс. руб. Только 0,5% респондентов отметили, что для нормальной жизни им хватит 20 тыс. руб. или меньше.

зарплаты исследование
Материалы по теме
Россияне назвали размер необходимой для нормальной жизни зарплаты
Финансы
Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Общество
Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter