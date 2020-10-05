Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами

Как показало исследование, в этом городе средней зарплаты хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Также невысокая покупательная способность средних зарплат наблюдается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65).

Наименьшие показатели по уровню зарплат наблюдаются в городах Северо-Кавказских республик. Во многом этом объясняется слабостью экономик этих республик в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат.

В Санкт-Петербурге соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составило 2,92, что соответствует восьмому месту в рейтинге. Исследование показало, что цены в северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве.

Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора в Красноярске составляет (2,55), в Екатеринбурге (2,47), в Уфе (2,42), а в Казани (2,37). Среди отстающих крупнейших городов: Самара и Волгоград с соотношением 2,12 и 2,02 соответственно. Омск и Челябинск расположились 41 и 35 местах по соотношению зарплат и стандартного набора. По заработной плате эти города заняли 55 и 50 места.

Самая низкая стоимость стандартного набора товаров и услуг оказалась в Саранске, а самая высокая — в Петропавловске-Камчатском.

В своем исследовании эксперты опирались на соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.

яне назвали размер необходимой для нормальной жизни зарплаты. Согласно результатам исследования онлайн-платформы Webbankir, большинству (31,2%) россиян достаточно зарабатывать для нормальной жизни от 50 до 70 тыс. руб. в месяц.

Для 25% респондентов важно иметь сумму в 70–100 тыс. руб., чуть меньше четверти россиян (22,6%) ответили, что им достаточно 35–50 тыс. руб. в месяц. Еще 5,4% работающих людей заявили, что их устроили бы 20–35 тыс. руб. Только 0,5% респондентов отметили, что для нормальной жизни им хватит 20 тыс. руб. или меньше.