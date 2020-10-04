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Пандемия коронавируса ,  
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Врач предупредила о «самом опасном» при пандемии

Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Неправильное ношение масок может превратить их в «самый опасный» предмет и стать причиной распространения болезни. Об этом в интервью газете «Вечерня Москва» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

«У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше», — сказала она. По ее словам, люди трогают руками различные поверхности, а затем касаются своих масок, что приводит к распространению инфекций.

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Также Алексеева видит опасность в том, что на человека в маске кто-то может случайно чихнуть. «Ведь если кто-то чихнет на тебя на уровне лица, то обязательно попадет на внешнюю ее сторону, которая сразу становится очень опасной», — считает Алексеева.

Ранее член общественного совета при Министерстве здравоохранения Эрик Бровко рассказал россиянам, как правильно носить маски. «Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — пояснил Бровко. Какая сторона является стерильной, Бровко не пояснил. Он также напомнил, что одноразовые маски нужно периодически менять, а многоразовые стоит регулярно стирать.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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