Врач предупредила о «самом опасном» при пандемии

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Неправильное ношение масок может превратить их в «самый опасный» предмет и стать причиной распространения болезни. Об этом в интервью газете «Вечерня Москва» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

«У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше», — сказала она. По ее словам, люди трогают руками различные поверхности, а затем касаются своих масок, что приводит к распространению инфекций.

Также Алексеева видит опасность в том, что на человека в маске кто-то может случайно чихнуть. «Ведь если кто-то чихнет на тебя на уровне лица, то обязательно попадет на внешнюю ее сторону, которая сразу становится очень опасной», — считает Алексеева.

Ранее член общественного совета при Министерстве здравоохранения Эрик Бровко рассказал россиянам, как правильно носить маски. «Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — пояснил Бровко. Какая сторона является стерильной, Бровко не пояснил. Он также напомнил, что одноразовые маски нужно периодически менять, а многоразовые стоит регулярно стирать.