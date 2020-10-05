В Грузии предложили обсудить ситуацию в Карабахе на своей территории

Грузия готова провести на своей территории заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявила в эфире «Рустави 2» президент страны Саломе Зурабишвили.

«С обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействования Минской группы ОБСЕ. Я думаю, что мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии. Мы сделаем все и готовы ко всему, что является приемлемым для них», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, обострение конфликта, в первую очередь, угрожает стабильности.

«Главный наш козырь — стабильность. Мы (Грузия — ред. РБК) часто говорили, что мы остров стабильности и демократии в этом регионе, его необходимо восстановить. Мы взаимосвязаны, и я не вижу другой перспективы, кроме мира», — добавила президент Грузии.

Зурабишвили добавила, что Грузия придерживается нейтралитета в отношении обеих соседних стран. Также она призвала стороны к прекращению огня и рассказала, что намерена провести телефонный разговор с лидерами Азербайджана и Армении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Боевые действия начались на границе Азербайджана и Армении. Стороны возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Власти Нагорного Карабаха, Азербайджана и Армении ввели военное положение.

Лидеры Росси, США и Франции выпустили совместное заявление, вкотором они призвали Азербайджан и Армению немедленному прекращению боевых действий. Поддержку Азербайджану выразила Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал это заявление и назвал неприемлемым вмешательство этих стран в ситуацию в Нагорном Карабахе.