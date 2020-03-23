Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России Общество, 06:47 Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию Общество, 06:15 Умер народный артист РСФСР Николай Боярчиков Общество, 06:01 Фигуристка Сотникова показала шрам после перенесенной операции Спорт, 05:44 Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио Спорт, 05:28 СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса Политика, 05:14 Премьер-министр Японии Абэ не исключил переноса Олимпийских игр Политика, 04:55 В Чехии подтвердили первый смертельный случай от коронавируса Общество, 04:26 Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт Общество, 03:59 В Черногории умер первый пациент с коронавирусом Общество, 03:39 В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем Политика, 03:13 Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО Финансы, 02:22 Осужденный за харассмент Харви Вайнштейн заразился коронавирусом Общество, 02:00 Цены на нефть обвалились на 8% Экономика, 01:28
Общество ,  
0 

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокие зарплаты в российских регионах наблюдаются в специалистов, трудящихся в сфере добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда. Лидирующие позиции по зарплатам заняли три региона: Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствуют данные исследования «РИА Нововсти».

Отмечается, что по итогам 2019 года больше всего заработали сотрудники нефтегазовой нефтегазовой промышленности в Сахалинской области, чья средняя месячная зарплата составляет 368 тыс. руб.

Следом оказались работники финансового сектора в Москве. Оплата их труда в 2019 году за месяц составляла 171 тыс. руб.

Замкнули тройку лидеров с зарплатой в размере 156 тыс. руб сотрудники нефтегазового сектора в Ямало-Ненецком автономном округе.

Материал дополняется

Эксперты назвали самые востребованные в 2020 году профессии
Общество

Теги: профессии
Материалы по теме
Эксперты назвали самые востребованные среди россиян профессии
Общество
Названы самые распространенные среди российских женщин профессии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter