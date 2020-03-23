Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокие зарплаты в российских регионах наблюдаются в специалистов, трудящихся в сфере добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда. Лидирующие позиции по зарплатам заняли три региона: Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствуют данные исследования «РИА Нововсти».

Отмечается, что по итогам 2019 года больше всего заработали сотрудники нефтегазовой нефтегазовой промышленности в Сахалинской области, чья средняя месячная зарплата составляет 368 тыс. руб.

Следом оказались работники финансового сектора в Москве. Оплата их труда в 2019 году за месяц составляла 171 тыс. руб.

Замкнули тройку лидеров с зарплатой в размере 156 тыс. руб сотрудники нефтегазового сектора в Ямало-Ненецком автономном округе.

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