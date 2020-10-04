Россия будет содействовать урегулированию конфликта Баку и Еревана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, сообщает МИД России. Главы дипведомств обсудили вооруженный конфликт в районе самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.
«Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что Россия будет действовать под эгидой «минской группы» ОБСЕ, сопредседателями которой также являются Франция и США.
Ранее президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств выразили соболезнования семьям погибших в ходе боевых действий и призвали к немедленному прекращению огня. Сопредседатели «минской группы» попросили Баку и Ереван вернуться к мирным переговорам.