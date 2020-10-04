Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
На Камчатке назвали возможную причину массового выброса животных на берег Общество, 14:44 Перед Дворцом независимости в Минске заметили спецтехнику Политика, 14:36 Минобороны Армении сообщило о трех сбитых самолетах Азербайджана Политика, 14:30 Вторая ракетка мира разгромно проиграла в четвертом круге «Ролан Гаррос» Спорт, 14:22 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 14:06 Глава профсоюза игроков КХЛ ушел в отставку из-за избрания в Госдуму Спорт, 14:03 Тиньков оценил вероятность заключения сделки с «Яндексом» Финансы, 13:57 В сентябре биткоин уступил эфириуму в 8 раз по доходу майнеров с комиссий Крипто, 13:55 Зеленский подписал указ о привлечении ИТ-специалистов из Белоруссии Политика, 13:53 Меркель потребовала немедленно прекратить боевые действия в Карабахе Политика, 13:39 В России резко выросла доля ушедших на карантин школ Общество, 13:36 В Ереване ответили на данные о тяжелом ранении лидера Нагорного Карабаха Политика, 13:24 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 13:17 СМИ анонсировали переход Зе Луиша в «Локомотив» Спорт, 12:57
Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
0 

Минобороны Армении сообщило о трех сбитых самолетах Азербайджана

Днем 4 октября армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила три самолета и уничтожила два танка Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Около 12:00 подразделения армии обороны Арцаха на южном направлении сбили три самолета и поразили два танка противника», — заявила Степанян.

Накануне в Нагорном Карабахе были сбиты три самолета ВВС Азербайджана. Степанян ранее сообщила, что 3 октября около 8:25 (7:25 мск) в южном направлении был сбит самолет противника. В 8:46 (7:46 мск) на передовой линии армией обороны Нагорного Карабаха были сбиты еще два самолета армии Азербайджана.

В Ереване ответили на данные о тяжелом ранении лидера Нагорного Карабаха
Политика
Араик Арутюнян (четвертый слева направо) с солдатами на линии фронта

Днем 4 октября столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт снова подверглась обстрелу. В СМИ сообщили, что кроме серии взрывов в городе также был слышен звук разлетающихся осколков.

С 27 сентября возобновился военный конфликт между Армений и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Обе страны объявили военное положение. Они обвиняют друг друга в провокациях, а также в атаках на мирных жителей.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

конфликт в Нагорном Карабахе Армения Азербайджан
Материалы по теме
Президент Нагорного Карабаха приказал прекратить огонь по Гяндже
Политика
Песков ответил на вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах
Политика
Спикер парламента Армении отправился с экстренным визитом в Карабах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter