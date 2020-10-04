Минобороны Армении сообщило о трех сбитых самолетах Азербайджана

Днем 4 октября армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила три самолета и уничтожила два танка Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Около 12:00 подразделения армии обороны Арцаха на южном направлении сбили три самолета и поразили два танка противника», — заявила Степанян.

Накануне в Нагорном Карабахе были сбиты три самолета ВВС Азербайджана. Степанян ранее сообщила, что 3 октября около 8:25 (7:25 мск) в южном направлении был сбит самолет противника. В 8:46 (7:46 мск) на передовой линии армией обороны Нагорного Карабаха были сбиты еще два самолета армии Азербайджана.

Днем 4 октября столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт снова подверглась обстрелу. В СМИ сообщили, что кроме серии взрывов в городе также был слышен звук разлетающихся осколков.

С 27 сентября возобновился военный конфликт между Армений и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Обе страны объявили военное положение. Они обвиняют друг друга в провокациях, а также в атаках на мирных жителей.