Минобороны Армении заявило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана

Три самолета ВВС Азербайджана были сбиты в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«Около 08:25 (07:25 мск 3 октября. — РБК) в южном направлении был сбит самолет противника», — говорится в сообщении.

Позднее, в 08:46 (07:46 мск) на передовой линии армией обороны Нагорного Карабаха были сбиты еще два самолета ВВС Азербайджана, добавила Степанян.

Ранее в Баку заявили, что армия Азербайджана заняла новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, уничтожив значительное число личного состава армии Армении, вооружения, боевой и другой техники противника. О сбитых самолетах азербайджанская сторона не сообщала.