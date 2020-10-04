Эпидемиолог сообщил о «любви» микробов к кожаным сумочкам

Кожаные сумки могут нанести вред своим хозяевам из-за большого количество микробов и болезнетворных бактерий. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью радио Sputnik.

По его словам, любые сумки — женские и не только — являются носителями большого количества микроорганизмов. Но больше всего бактерии и вирусы «любят» кожаные сумки из-за губчатой структуры материала.

«Чаще всего в сумочке и на находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс», — сообщил Лебедев.

По его словам, в кожаных сумках идеальные условия для размножения болезнетворных бактерий. Кроме того, содержание женской сумочки тоже подвержено загрязнению.