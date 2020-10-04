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Эпидемиолог сообщил о «любви» микробов к кожаным сумочкам

Кожаные сумки могут нанести вред своим хозяевам из-за большого количество микробов и болезнетворных бактерий. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью радио Sputnik.

По его словам, любые сумки — женские и не только — являются носителями большого количества микроорганизмов. Но больше всего бактерии и вирусы «любят» кожаные сумки из-за губчатой структуры материала.

«Чаще всего в сумочке и на находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс», — сообщил Лебедев.

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Фото:Roman Märzinger / Chromorange / Global Look Press

По его словам, в кожаных сумках идеальные условия для размножения болезнетворных бактерий. Кроме того, содержание женской сумочки тоже подвержено загрязнению.

«Среди предметов, постоянно находящихся в женской сумочке, первые места по загрязненности занимают крем для рук, губная помада, пилочка для ногтей и тушь для ресниц», — пояснил эксперт.

Чтобы избежать распространения микроорганизмов, Лебедев посоветовал чаще обрабатывать руки антисептиком, и регулярно чистить сами сумки и находящиеся в них предметы.

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Фото:ТАСС

В сентябре в Роспотребнадзоре сообщили, что использование медицинских масок в людных местах снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями приблизительно в 1,8 раза.

Ношение перчаток, как отметили в ведомстве, уменьшает такие риски в 1,3 раза. Этот показатель увеличивается до 2,7, если человек в перчатках контактирует с больными с острой формой ОРВИ.

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