Роспотребнадзор оценил эффективность масок для защиты от инфекций

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Ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза, сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, при наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями ношение маски также снижает вероятность инфицирования в 1,8 раза, а использование перчаток — в 2,7 раза, отметили в ведомстве.

К таким выводам специалисты пришли в рамках проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период», который проводил Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.

Эксперты провели анализ эффективности средств индивидуальной защиты (СИЗ) — медицинских масок, перчаток, обработки рук дезинфицирующими средствами и их комбинаций.