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Роспотребнадзор оценил эффективность масок для защиты от инфекций

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза, сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, при наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями ношение маски также снижает вероятность инфицирования в 1,8 раза, а использование перчаток — в 2,7 раза, отметили в ведомстве.

К таким выводам специалисты пришли в рамках проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период», который проводил Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эксперты провели анализ эффективности средств индивидуальной защиты (СИЗ) — медицинских масок, перчаток, обработки рук дезинфицирующими средствами и их комбинаций.

«По результатам установлено, что среди лиц, использовавших СИЗ, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было статистически значимо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Жители Москвы и других регионов России должны надевать маски в местах скопления людей из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также некоторые европейские страны начали повторно вводить масочный режим на своих территориях из-за роста числа заболевших COVID-19. В начале августа об обязательном ношении масок в 19 районах Польши сообщил Минздрав страны. Позже масочный режим ввели в наиболее посещаемых районах Парижа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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