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В Роспотребнадзоре назвали главный рассадник бактерий на кухне

Фото: Roman Märzinger / Chromorange / Global Look Press
Фото: Roman Märzinger / Chromorange / Global Look Press

Кухонные губки для мытья посуды — это идеальная среда для размножения бактерий, за неделю на них появляется в 200 тыс. раз больше микроорганизмов, чем на сидении унитаза. Об этом заявила в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, это объясняется тем, что губки обладают пористой структурой и сделаны из поролона. Поэтому их практически невозможно промыть и продезинфицировать.

«Если использовать одну губку на все случаи жизни — для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей — она будет рассадником заразы на нашей кухне. Губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю», — сказала Раева.

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Фото: Tim de Waele / Getty Images

Она также отметила, что для разных целей нужно использовать разные губки. Так, Роспотребнадзор рекомендует выделить отдельную щетку или губку для мытья овощей, другую — для мытья раковины.

Раева добавила, что губки на кухне лучше заменить синтетическими пластмассовыми щетками. Их можно регулярно мыть, ошпаривать кипятком и дезинфицировать. Кроме того, в пластмассе патогенная микрофлора растет в меньших количествах. По словам Раевой, вместо губки можно использовать также кусочки ткани или кухонную ветошь — это можно постирать к концу дня.

Ранее эксперты Роскачества составили список продуктов, которые не стоит мыть перед приготовлением. В перечень вошли яйца, мясо и грибы. В то же время мыть нужно рыбу, рис, бобовые, очищенный картофель, а также овощи и фрукты.

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Теги: Роспотребнадзор, кухня, гигиена
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