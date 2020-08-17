В Роспотребнадзоре назвали главный рассадник бактерий на кухне

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Кухонные губки для мытья посуды — это идеальная среда для размножения бактерий, за неделю на них появляется в 200 тыс. раз больше микроорганизмов, чем на сидении унитаза. Об этом заявила в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, это объясняется тем, что губки обладают пористой структурой и сделаны из поролона. Поэтому их практически невозможно промыть и продезинфицировать.

«Если использовать одну губку на все случаи жизни — для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей — она будет рассадником заразы на нашей кухне. Губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю», — сказала Раева.

Она также отметила, что для разных целей нужно использовать разные губки. Так, Роспотребнадзор рекомендует выделить отдельную щетку или губку для мытья овощей, другую — для мытья раковины.