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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении показали кадры отступления азербайджанского подразделения

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook видео боев в Нагорном Карабахе.

Запись в facebook пользователя shushanstepanyan

«Поражение бронетехники противника и отступление его подразделения», — подписала видео Степанян.

На кадрах видны удары по технике, а также передвижение большой группы военнослужащих.

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Боевые действия в регионе возобновились утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение. Обе стороны заявляют об уничтожении бронетехники, артиллерии и беспилотников противника.

Кроме того, в Армении утверждают, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая якобы поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой. Баку и Анкара эти обвинения опровергают.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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