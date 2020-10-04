В Армении показали кадры отступления азербайджанского подразделения

Боевые действия в регионе возобновились утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение. Обе стороны заявляют об уничтожении бронетехники, артиллерии и беспилотников противника.

Кроме того, в Армении утверждают, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая якобы поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой. Баку и Анкара эти обвинения опровергают.