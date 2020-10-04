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Технологии и медиа ,  
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В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Это следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои в работе Telegram начались около 23.47 мск. Наибольшее количество пользователей (91%) пожаловались на невозможность подключения к мессенджеру. Также 8% пользователей отметили проблемы с отправкой сообщений.

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Фото:Никита Попов / РБК

Согласно данным Downdetector, чаще всего о сбоях сообщают пользователи в России, а также в Белоруссии, Италии, Германии, Нидерландах и других странах. В России проблемы в работе мессенджера затронули жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда и Самары.

О сбоях пользователи Telegram также сообщили в Twitter.

Ранее сбой в работе Telegram произошел 25 сентября. Тогда также 91% пользователей жаловались на то, что мессенджер не подключается, а 8% — на то, что не отправляются сообщения.

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