В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Это следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои в работе Telegram начались около 23.47 мск. Наибольшее количество пользователей (91%) пожаловались на невозможность подключения к мессенджеру. Также 8% пользователей отметили проблемы с отправкой сообщений.

Согласно данным Downdetector, чаще всего о сбоях сообщают пользователи в России, а также в Белоруссии, Италии, Германии, Нидерландах и других странах. В России проблемы в работе мессенджера затронули жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда и Самары.

О сбоях пользователи Telegram также сообщили в Twitter.