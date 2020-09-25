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Telegram сообщил о восстановлении своей работы после сбоя

Фото:Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Работа Telegram была восстановлена после сбоя. Об этом компания сообщила в Twitter.

«Некоторые из наших пользователей в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением в течение последних 45 минут. Теперь все должно быть в порядке, извините за неудобства», — говорится в сообщении.

Максимальное количество сбоев, по данным портала Downdetector, пришлось на 13:39 мск, когда был получен 9881 отчет о сбоях. Проблемы с работой мессенджера испытывали пользователи европейской части России, Великобритании, Австрии, Испании, Германии, Франции, стран Бенилюкса и Прибалтики. Также сбой затронул Белоруссию, Украину и Турцию.

Чаще всего — 91% — пользователи жаловались на то, что Telegram не подключается, а 8% — не отправляются сообщения.

О причинах сбоя не сообщается.

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Фото: Valentin Wolf / imagebroker / Global Look Press

По данным сервиса Downdetector, предыдущие сбои Telegram были зафиксированы 18, 19 и 21 сентября. Так, во время сбоя 19 сентября о невозможности зайти в мессенджер сообщали пользователи из России, Нидерландов, Казахстана, Швейцарии, Австрии и Украины.

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