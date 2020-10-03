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Сбежавшим из колонии в Дагестане заключенным предъявили обвинение

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Заключенным, сбежавшим из колонии в Дагестане, предъявили обвинение по ч. 2 ст. 313 УК России (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщается на сайте Следственного управления регионального Следственного комитета.

«В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

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Шестеро заключенных сбежали из колонии в ночь на 23 сентября. Их отсутствие обнаружили утром, когда сотрудники исправительного учреждения нашли подкоп. По данным «Интерфакса», один из сбежавших был осужден на 15 лет колонии за убийство, двое — на 12 лет за преступления связанные с наркотиками, еще трое — на сроки не менее 8 лет. Их задержали спустя неделю на территории Калмыкии.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). По мнению следователей, причиной побега стало недобросовестное исполнение обязанностей должностными лицами из руководства колонии.

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