Задержание прорывших туннель из колонии в Дагестане. Видео

МВД Дагестана показало кадры задержания в Калмыкии шести сбежавших заключенных из колонии строгого режима. Видео с их задержанием в Twitter опубликовал Mash.

На видеозаписи заметно, что несколько сотрудников правоохранительных органов повалили на землю задержанных. Съемка происходит в поле, лица сбежавших на кадрах не видно, никакого сопротивления они не оказывают.

Заключенные совершили побег из исправительной колонии №2 в Дагестане в ночь на 23 сентября. Им удалось сбежать, сделав подкоп. На поиски сбежавших был поднят весь состав регионального МВД. Сообщалось, что сбежали один уроженец Таджикистана и пятеро уроженцев Дагестана. Четверо из них отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками, а двое — за убийства.