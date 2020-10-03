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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Генпрокурор Азербайджана сообщил о 19 погибших мирных жителях

Фото:Азиз Каримов / Reuters
Фото: Азиз Каримов / Reuters

В ходе обстрелов со стороны Армении погибли 19 мирных жителей, еще 63 человека получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает издание Armiya.az.

«В результате провокации вооруженных сил Армении с 27 сентября до сегодняшнего дня погибли 19 гражданских лиц, 63 человека получили ранения», — заявил он.

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Алиев уточнил, что среди погибших найдены тела 14 мужчин, трех женщин и двух несовершеннолетних детей. Ущерб нанесен 181 жилому дому и еще 44 нежилым объектам.

По факту преступлений совершенными против гражданского населения возбуждено 12 уголовных дел.

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Фото:Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Ранее президент Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в ходе боевых действий потери армии Азербайджана превысили 3 тыс. человек. По его словам, власти страны даже не пытаются вывести тела убитых, которые находятся в нейтральной зоне.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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