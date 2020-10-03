Пандемия коронавируса , 03 окт, 11:11
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В России за сутки от коронавируса умерли 174 человека
В России за последние сутки от коронавируса скончались 174 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб.
Наибольшее число летальных исходов было зафиксировано в Москве — 32 человека, Санкт-Петербурге — 30, Ростовской области — 9, Московской области — 7 человек, Алтайском крае — 6 человек.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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