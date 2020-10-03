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ВВС исключили влияние самолета с сыном командующего на крушение АН-26

Место крушения самолёта Ан-26 возле города Чугуев, Харьковская область
Место крушения самолёта Ан-26 возле города Чугуев, Харьковская область (Фото: Andriy Andriyenko / AP)

В командовании Воздушных сил Украины (ВСУ) назвали ложью заявление харьковского губернатора Алексея Кучера о том, что на крушение самолета АН-26 могло повлиять то, что приоритет посадки дали другому самолету, в котором находился сын командующего ВСУ Сергея Дроздова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Ложь и манипуляция», — заявили в ведомстве, отметив, что расследование продолжается. В ВСУ добавили, что не позволят «этой трагической истории превратиться в чью-то пиар-кампанию».

В передаче Кучер заявил, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправлен и на котором находился сын Дроздова. «При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен», — подчеркнул губернатор. О том, что второй самолет был исправен, по словам Кучера, говорил и сам командующий ВСУ. Ранее губернатор заявил, что эти факты последние дни скрывались.

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом сообщил новые детали катастрофы
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Фото:Официальное интернет-представительство Президента Украины

Вечером 25 сентября возле города Чугуева Харьковской области разбился Ан-26. В Генеральной прокуратуре Украины сообщили о том, что на борту находились 27 человек. Большинство их них были курсантами Харьковского университета ВВС Украины. Среди всех людей на борту выжил только курсант Вячеслав Золочевский. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что перед крушением самолета пилот сообщил об отказе левого двигателя.

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