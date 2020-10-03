В Роспотребнадзоре посоветовали избегать переохлаждения в период COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рекомендовала не переохлаждаться в период эпидемии коронавируса. Об этом она сказала «РИА Новости».

Она пояснила, что переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным болезням. Пшеничная также напомнила, что необходимо соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться», — добавила она.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова связала рост числа случаев заболевания COVID-19 с массовым возвращением людей на работу, а также с началом сезона распространения гриппа и ОРВИ. Она призвала россиян ответственно относиться к мерам безопасности в период эпидемии, что, по ее словам, позволит избежать введения строгих ограничений.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

2 октября в России впервые с конца мая выявили 9412 зараженных коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 1 млн 194 тыс. 643 человек.