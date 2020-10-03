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Пандемия коронавируса ,  
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Россиянам напомнили правила ношения маски

Медицинскую маску нужно носить правильной стороной, сказал в интервью радио Sputnik член общественного совета при Министерстве здравоохранения России, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко.

По его словам, надевать ее нужно согласно инструкции.

«Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — пояснил Бровко.

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Фото:Иван Петров / ТАСС

Маски (одноразовые, многоразовые, с респиратором или сделанные из подручных средств) следует все время менять. Одноразовые средства защиты нужно выбрасывать после использования, а многоразовые — регулярно стирать, перед тем как снова надеть, напомнил основатель zdorovie.ru.

Респираторы «простому человеку не так необходимы»: они предназначены скорее для врачей, отметил он.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
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от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

2 октября в России впервые с конца мая выявили 9412 случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 млн 194 тыс. 643 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 2704 человека. Это максимальный показатель с конца мая. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что либо граждане соблюдают меры безопасности, либо идут в самоизоляцию, чего никто не хочет.

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