Суд в Москве отказался арестовать замглавы СИЗО за кражу продуктов

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Головинский районный суд Москвы отказался арестовать заместителя начальника СИЗО № 5 («Водник») Сергея Мацкевича по делу о хищении им продуктов из этого изолятора, в котором отбывает наказание актер Михаил Ефремов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

«В Головинском районном суде было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мацкевича Сергея Сергеевича по ч. 3 ст. 160 УК России («Присвоение или растрата». — РБК). В удовлетворении ходатайства отказано», — говорится в сообщении.

О задержании Мацкевича по подозрению в растрате ранее 2 октября сообщили источники «Интерфакса» и ТАСС. По данным собеседника «Интерфакса», растрата выражалась в хищении продуктов из СИЗО. Источник ТАСС в правоохранительных органах говорил, что по делу также проходят старший инспектор отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО-5 и водитель за то, что они, вступив в сговор, украли продукты, предназначенные для заключенных, на сумму 15 тыс. руб.

В конце сентября Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что троих сотрудников СИЗО заподозрили в краже продуктов, предназначавшихся арестантам.

По словам собеседника агентства, трое сотрудников СИЗО не позднее 5 августа при невыясненных пока обстоятельствах вступили между собой и с иными лицами в преступный сговор для кражи продуктов.

Он добавил, что подозреваемые вместе с неустановленными соучастниками погрузили в служебный автомобиль «Газель» продукты на сумму более 15 тыс. руб. Затем один из злоумышленников выехал за пределы изолятора, получив возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению, сообщил источник.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер въехал в фургон Lada. От полученных травм водитель фургона скончался в больнице на следующий день. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.