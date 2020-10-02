У вице-президента Майка Пенса не подтвердили COVID после заражения Трампа

Вторая леди США Карен Пенс и 48-й вице-президент США Майк Пенс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Результаты теста на COVID-19 у вице-президента США Майка Пенса — отрицательные. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Девин О'Мэлли.

«Этим утром вице-президент Пенс и вторая леди [Карен Пенс] получили отрицательные результаты на COVID-19», — говорится в сообщении.

В пятницу, 2 октября, президент США Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 также получила его жена Мелания Трамп. Супруги самоизолировались. В Белом доме сообщили, что Трамп отменил все очные мероприятия. Лечащий врач президента указывал, что глава государства и его жена чувствуют себя хорошо.

В мае коронавирусом заразилась действовавшая тогда пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер, которая ныне работает его директором по коммуникациям. Кроме нее инфекцией в Белом доме переболел помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Согласно актуальным данным Университета Хопкинса, в США за время пандемии зафиксировали более 7,28 млн случаев заражения, из них свыше 207 тыс. закончились летальным исходом.