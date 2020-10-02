Певица Чичерина рассказала подробности бомбардировки в Карабахе

Видео: wargonzo / Telegram

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Попавшая под обстрел во время боев в Нагорном Карабахе певица Юлия Чичерина сообщила, что не получила ранений. Об этом она рассказала в видео для Telegram-канала WarGonzo журналиста Семена Пегова.

По ее словам, она чувствует себя отлично.

«Я не знаю, как называется это место, какое-то небольшое село. Мы уже пересекли границу, мы уже здесь были, в Карабахе. Это бомбили с беспилотников, бомбили мост <...> Мы прятались под навесиком, лавочка закрытая торговая», — рассказала Чичерина.

По словам певицы, ее спасла кошка. «Я увидела, что кошка спокойно сидит, я пошла к кошке, села, и мы вместе с ней сидели», — добавила она.