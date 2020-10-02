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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Певица Чичерина рассказала подробности бомбардировки в Карабахе

Видео: wargonzo / Telegram
Видео: wargonzo / Telegram
Video

Попавшая под обстрел во время боев в Нагорном Карабахе певица Юлия Чичерина сообщила, что не получила ранений. Об этом она рассказала в видео для Telegram-канала WarGonzo журналиста Семена Пегова.

По ее словам, она чувствует себя отлично.

«Я не знаю, как называется это место, какое-то небольшое село. Мы уже пересекли границу, мы уже здесь были, в Карабахе. Это бомбили с беспилотников, бомбили мост <...> Мы прятались под навесиком, лавочка закрытая торговая», — рассказала Чичерина.

По словам певицы, ее спасла кошка. «Я увидела, что кошка спокойно сидит, я пошла к кошке, села, и мы вместе с ней сидели», — добавила она.

На вопрос Пегова о том, зачем она приехала, Чичерина ответила, что «приехала петь». Автор канала затем пояснил, что она собирается петь на передовой.

Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
Общество
Юлия Чичерина

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О том, что Чичерина попала под обстрел в районе боевых действий в Нагорном Карабахе, ранее сообщал ее директор Ларион Колесов. По его словам, это произошло утром, однако ему было известно, что с певицей все нормально. Колесов также подтвердил, что певица приехала в зону боевых действий выступать.

https://www.instagram.com/p/CF1tcGKn75J/

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Aziz Karimov / Reuters

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и сообщают о погибших.

История нагорно-карабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Юлия Чичерина Нагорный Карабах
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