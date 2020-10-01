«Р-Фарм» оказался инвестором разработки вакцины против COVID-19 от МГУ

Компания «Р-Фарм» профинансировала разработку вакцины от коронавируса, которой занимается МГУ. В перспективе фармпроизводитель может выпускать на своих мощностях сразу четыре вакцины от COVID-19.

Алексей Репик (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» профинансировала разработку вакцины от коронавируса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), рассказал РБК Алексей Репик, председатель совета директоров компании. Финансирование оформлено в виде гранта биологическому факультету МГУ, он составил 25 млн руб. и был выделен в марте 2020 года. «Мы делаем с ними (университетом — РБК) сейчас вакцину против COVID-19, она в стадии доклинических исследований. Мы финансируем и помогаем с техническими ресурсами — реагентами, материалами», — пояснил Репик.

О том, что МГУ разработал первый прототип вакцины от коронавируса стало известно в апреле. Как пояснила РБК заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова, в рамках заключенного договора с «Р-Фарм» разработка дошла до начальной стадии доклинических испытаний — проверки безопасности и иммуногенности вакцины на мышах. «У мышей вырабатывается хороший иммунный ответ. Хороший титр антител и, предварительно, анализ безопасности тоже в норме. У нас также наработан материал для полномасштабных доклинических испытаний, в рамках проведения исследований на сирийских хомяках и обезьянах», — рассказала Карпова, добавив, что они в настоящее время они ожидают финансирования для дальнейших испытаний.

Репик и Карпова не стали по существу отвечать на вопрос о том, кто будет обладать правами на вакцину после ее окончательной разработки: по словам бизнесмена, эти детали будут оговорены позднее.

Как рассказали опрошенные РБК эксперты правообладание финальным вариантом вакцины оговаривается непосредственными соглашениями между участниками производства и не подпадает под влияние регуляторики. «Это должно быть оговорено конкретным соглашением, но обычно, тот, кто финансирует и обладает правами на вакцину, разработчики выступают скорее в виде наемных работников», — пояснил РБК преподаватель кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов.