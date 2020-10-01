«Р-Фарм» оказался инвестором разработки вакцины против COVID-19 от МГУ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 77,28 (-1,51) Инвестиции, 13:30
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-1,71) Инвестиции, 13:30
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 октября Общество, 14:51 Лукашенко обсудил ситуацию в Карабахе с властями Азербайджана и Армении Политика, 14:51 Популярность обналичивания через турфирмы резко упала из-за пандемии Финансы, 14:51 Навальный выступил против санкций в отношении «Северного потока-2» Политика, 14:49 В Минобороны Армении показали снимки сбитого азербайджанского дрона Политика, 14:34 Skoda назвала стоимость самой дешевой версии кроссовера Karoq для России Авто, 14:32 Собянин обязал компании в Москве перевести на удаленку 30% сотрудников Общество, 14:31 Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать Политика, 14:24 Кремль отказался участвовать в дискуссиях после обвинений Навального Политика, 14:15 Дания выдала Nord Stream 2 разрешение на работу газопровода Экономика, 14:14 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 14:13 «Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после выхода в Лигу чемпионов Спорт, 14:06 В Армении заявили о сбитых самолете и вертолете Азербайджана Политика, 14:02 Песков назвал провокацией слова о поддержке сторон конфликта в Карабахе Политика, 14:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Р-Фарм» оказался инвестором разработки вакцины против COVID-19 от МГУ

Компания «Р-Фарм» профинансировала разработку вакцины от коронавируса, которой занимается МГУ. В перспективе фармпроизводитель может выпускать на своих мощностях сразу четыре вакцины от COVID-19.
Алексей Репик
Алексей Репик (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» профинансировала разработку вакцины от коронавируса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), рассказал РБК Алексей Репик, председатель совета директоров компании. Финансирование оформлено в виде гранта биологическому факультету МГУ, он составил 25 млн руб. и был выделен в марте 2020 года. «Мы делаем с ними (университетом — РБК) сейчас вакцину против COVID-19, она в стадии доклинических исследований. Мы финансируем и помогаем с техническими ресурсами — реагентами, материалами», — пояснил Репик.

О том, что МГУ разработал первый прототип вакцины от коронавируса стало известно в апреле. Как пояснила РБК заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова, в рамках заключенного договора с «Р-Фарм» разработка дошла до начальной стадии доклинических испытаний — проверки безопасности и иммуногенности вакцины на мышах. «У мышей вырабатывается хороший иммунный ответ. Хороший титр антител и, предварительно, анализ безопасности тоже в норме. У нас также наработан материал для полномасштабных доклинических испытаний, в рамках проведения исследований на сирийских хомяках и обезьянах», — рассказала Карпова, добавив, что они в настоящее время они ожидают финансирования для дальнейших испытаний.

Репик и Карпова не стали по существу отвечать на вопрос о том, кто будет обладать правами на вакцину после ее окончательной разработки: по словам бизнесмена, эти детали будут оговорены позднее.

В Белоруссии начались испытания российской вакцины от COVID-19
Общество

Как рассказали опрошенные РБК эксперты правообладание финальным вариантом вакцины оговаривается непосредственными соглашениями между участниками производства и не подпадает под влияние регуляторики. «Это должно быть оговорено конкретным соглашением, но обычно, тот, кто финансирует и обладает правами на вакцину, разработчики выступают скорее в виде наемных работников», — пояснил РБК преподаватель кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов.

Вопрос лежит в гражданско-правовой плоскости, правообладание зависит от конкретного договора, подтверждает Равиль Ниязов, эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава. «Регуляторика на этот вопрос никак не влияет. Абсолютно не важно, кто будет держателем регистрационного удостоверения, это номинальная фигура, которая взаимодействует с уполномоченными органами. Правообладание не касается процедур регистрации, а должно оговариваться в заключенном договоре», — резюмировал Ниязов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

«Р-Фарм» и вакцины

Вакцина от COVID-19, разработанная Центром имени Н.Ф. Гамалеи, производится, непосредственно самим центром, также в апробации производства сейчас участвует «Биннофарм», и, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, с октября-ноября к работе по производству будут подключены «Р-Фарм» и «Генериум». Также у компании Репика есть соглашение с англо-шведской корпорацией«АстраЗенека», которая ведет разработку вакцины с Оксфордским университетом — в случае ее успешных клинических испытаний, «Р-Фарм» будет производить ее в России и станет хабом для поставок английской вакцины на международные рынки с экспортом более чем в 30 стран. «АстраЗенека» получила финансовую поддержку от правительства Великобритании и Минздрава США.

Как рассказал бизнесмен в эфире телеканала «Дождь», компания также обсуждает возможность производства еще двух вакцин — «Вектора» и МГУ, соответственно. «Теоретически, когда мы полностью развернем мощности, мы сможем производить вакцину МГУ и поддерживать другие российские проекты, в том числе «Вектор», — заключил Репик в разговоре с РБК. РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, чьим подведомственным учреждением является центр «Вектор».

В Центре Гамалеи объяснили принцип введения вакцины «Спутник V» и плацебо
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В интервью на «Дожде» Репик пояснял, что в секторе коронавируса «Р-Фарм» продает два продукта — это препараты «Артлегиа» с действующим веществом олокизумаб и «Коронавир». «Стоит препарат [«Коронавир»] в районе 12 тысяч рублей на том этапе, поэтому речь идет примерно про 120 млн руб. выручки. Будет эта выручка расти? Да, наверно. Я думаю, что эти цифры могут вырасти в пять-десять раз с попаданием препарата в амбулаторный сегмент», — рассказал он.

В чем особенность вакцины МГУ

В основе вакцины МГУ находятся сферические частицы, которые получаются из растительного вируса табачной мозаики. К поверхности этих частиц приклеиваются белки коронавирусов. Карпова отмечает, что речь идет сразу о нескольких антигенах, а именно — COVID-19, MERS (ближневосточный респираторный синдром) и универсальный антиген сразу для ряда других коронавирусов, которые еще не прошли межвидовой барьер от животного к человеку. Таким образом, разрабатываемая МГУ вакцина поливалентна. По словам Ольги Карповой, это принципиально отличает эту разработку от вакцин центра «Вектор» и Центра имени Н.Ф. Гамалеи.

«Это безопасная для человека конструкция, самого возбудителя в ней нет. Вероятнее всего, вакцина будет представлена в форме шприца с суспензией и, скорее всего, она будет однодозная», — объясняет разработчик.

Автор
Егор Губернаторов
вакцина Алексей Репик Р-фарм МГУ
Материалы по теме
В Белоруссии начались испытания российской вакцины от COVID-19
Общество
В Центре Гамалеи объяснили принцип введения вакцины «Спутник V» и плацебо
Общество
Россия отправит 25 млн доз вакцины от коронавируса в Египет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter