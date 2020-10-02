В СК раскрыли детали нападения медведя на людей в реутовском цирке

Медведь, который напал на дрессировщика и его 10-летнего сына в цирке в Реутове, после представления стащил намордник, когда его вели к клетке. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий, передает «РИА Новости».

«Медведь изначально был в наморднике. На улице, уже вне сцены, медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову», — сказала Врадий.

По ее словам, увидев случившееся, отец отогнал зверя от ребенка, сам при этом получив царапины на руках.

Ранее в цирке-шапито «Кудзинов», который находится в торговом центре «Реутов Парк», заявили РБК, что инцидент произошел в нерабочее время, когда животное переводили из большого вольера в маленький. Медведь лапой зацепил дрессировщика и его сына. В цирке уточнили, что «там ничего страшного» и все будет нормально после наложения двух медицинских скоб. Для пострадавших вызвали скорую.