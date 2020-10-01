В Подмосковье цирковой медведь напал на дрессировщика и его сына

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В цирке в торговом центре «Реутов Парк» в Подмосковье медведь напал на мужчину с ребенком. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Дрессировщик и ребенок получили телесные повреждения, обратились в медицинское учреждение», — уточнил представитель главка.

Как сообщили РБК в цирке-шапито «Кудзинов», инцидент произошел в нерабочее время, когда медведя переводили из большого вольера в маленький. Зверь лапой зацепил мужчину, который оказался дрессировщиком, и его сына.

«Там ничего страшного, сейчас две скобы наложат и все будет в порядке. Мы вызвали скорую», — добавили в цирке.