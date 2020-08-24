На Чукотке бурый медведь напал на морского охотника

Фото: Андрей Нечаев / Global Look Press

В Чукотском автономном округе на морского охотника напал бурый медведь. О нападении хищника РБК сообщили в администрации сельского поселения Энурмино Чукотского района.

Там пояснили, что инцидент произошел в пятницу, 21 августа. Один из охотников отделился от команды, в этот момент он был без ружья. За холмом на него напал бурый медведь. Всего животных было два, добавили в администрации.

«Медведь один не пошел в сторону охотников — он в сторону ушел, а второй напал. Сейчас идет служебное расследование. У охотника переломы ребер, раны на животе, на голове», — сообщил РБК председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин» Станислав Таеном.

По его словам, мужчине сделали операцию. «Хирург сказал, что все будет нормально», — добавил Таеном.