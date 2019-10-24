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В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления

В полицию Карелии поступило сообщение о нападении медведя на дрессировщика, сообщили РБК в пресс-службе регионального МВД.

«Сообщение [о нападении медведя на дрессировщика] зарегистрировано, материалы в дальнейшем будут направлены в СУ СК [по Республике Карелия]», — сообщили РБК в пресс-службе регионального МВД.

Ранее местное агентство «КарелИнформ» сообщало, что нападение произошло вечером 23 октября во время циркового представления в Олонце.

«Медведь напал на дрессировщика, он дал медведю еду, и после этого представление пошло не так. Медведя с помощью шокера и еды убрали. Что с дрессировщиком, неизвестно, но точно живой», — рассказала РБК очевидица Галина Гурьева.

По словам свидетельницы, в зале началась паника, около трети зрителей ушли с представления. После того как медведя увели со сцены, организаторы объявили 15-минутный антракт, затем шоу продолжилось.

Теги: Карелия, медведь, нападение, новости РБК
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