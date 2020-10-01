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В Москве задержали подозреваемого в убийстве директора приюта

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве мужчины на территории приюта для животных в Москве, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

«По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1994 года рождения, при себе у него обнаружен нож, по которому следствием будет назначена судебная экспертиза», — заявили в СК.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее РЕН ТВ сообщил, что в Москве убили директора приюта для животных, расположенного на 2-й Вольской улице. Как сообщают РЕН ТВ и Life Shot, подозреваемого зовут Игорь П., весной его уволили за употребление спиртного на рабочем месте.

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Ранее в частном доме московского поселка Десеновского нашли тела мужчины и женщины. По предварительной версии московского СК, мужичина убил свою мать, а затем покончил с собой. Следователи отметили, что подозреваемый находился в депрессивном состоянии.

приют животные
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