В Москве на территории приюта для животных нашли мертвым его директора

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На территории приюта для животных на юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины со следами колото-резаного ранения. Об этом говорится на сайте ГСУ СК по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточняется в сообщении. Следователи принимают меры по задержанию причастного к совершению преступления.

Здание расположено на 2-й Вольской улице. По этому адресу находится государственный приют для собак и кошек.

По данным РЕН ТВ, убитый был управляющим приюта. Telegram-канал «112» пишет, что убит директор учреждения. Мужчина умер до приезда скорой, подозреваемый объявлен в розыск.