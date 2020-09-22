СК завел дело после обнаружения тел женщины и сына в Новой Москве

В частном доме московского поселка Десеновское нашли тела мужчины и женщины, по предварительной версии, мужичина убил свою мать и покончил с собой. Об этом говорится на сайте Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве.

«По предварительным данным мужчина, находящийся в депрессивном состоянии, убил свою мать, после чего покончил жизнь самоубийством», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).