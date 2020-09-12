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Недвижимость ,  
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В центре Екатеринбурга в драке около бара убили мужчину

В ночь на субботу в центре Екатеринбурга около одного из баров произошла драка, в результате которой погиб молодой мужчина. Об этом заявил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, передает «РИА Новости».

«Представители МВД выяснили, что ЧП произошло в результате обоюдной драки», — рассказал Горелых. По его словам, мужчина умер от множественных ножевых ранений.

Полиция установила личность убитого — это оказался житель 2002 года рождения, который ранее был судим за грабеж.

В управлении Следственного комитета по Свердловской области заявили, что по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). Сейчас следователи и полицейские пытаются раскрыть преступление «по горячим следам» и задержать подозреваемого.

Теги: Екатеринбург, драка, убийство
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