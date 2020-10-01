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В МВД не подтвердили данные о нападении на экс-адвоката Пашаева

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В МВД не располагают сведениями о нападении на бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Такой информации у нас нет в пресс-службе», — сообщили РБК.

Телеканал «360» передавал, что Пашаева неизвестные облили фекалиями у входа в здание редакции МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.

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Эльман Пашаев

Пашаев представлял в суде интересы актера Михаила Ефремова, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорили к восьми годам колонии. Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании (АП РСО) 18 сентября лишил Пашаева статуса адвоката. Основанием для этого стало заключение квалификационной комиссии совета о наличии в действиях защитника дисциплинарного проступка.

В понедельник, 21 сентября, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикаций СМИ, в которых Пашаева обвиняют в махинациях с недвижимостью. Пашаев назвал эти обвинения бредом.

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