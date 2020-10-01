В МВД не подтвердили данные о нападении на экс-адвоката Пашаева

Эльман Пашаев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В МВД не располагают сведениями о нападении на бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Такой информации у нас нет в пресс-службе», — сообщили РБК.

Телеканал «360» передавал, что Пашаева неизвестные облили фекалиями у входа в здание редакции МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.

Пашаев представлял в суде интересы актера Михаила Ефремова, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорили к восьми годам колонии. Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании (АП РСО) 18 сентября лишил Пашаева статуса адвоката. Основанием для этого стало заключение квалификационной комиссии совета о наличии в действиях защитника дисциплинарного проступка.