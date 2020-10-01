В российском МЧС опровергли причастность к тушению пожаров в Турции

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Российские самолеты-амфибии не участвуют в тушении пожаров в Турции. Об этом РБК заявили в пресс-службе МЧС России.

«Авиация МЧС привлечена для тушения пожаров в России. Информацию по тушению пожаров в других странах мы не подтверждаем», — сообщили в ведомстве.

Ранее турецкое издание Milliyet сообщило, что Главное управление лесного хозяйства Турции потребовало объяснений от экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, которые были арендованы для борьбы с лесными пожарами.

По данным турецкого издания, 28 сентября российские пилоты тушили пожар в районе Лара, ближайшем к аэропорту Антальи. Самолет пролетел низко над домами, из-за чего напугал жителей Антальи. Они начали снимать происходящее на камеры мобильных телефонов.